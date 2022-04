José Raposo mostra quem está por trâs das câmaras de “Golpe de Sorte”

O ator da SIC voltou a gravar a série líder de audiências da estação e partilhou com os seguidores uma fotografia com os operadores de câmara.

Muitas vezes “invisíveis” ao público, os operadores de câmara e outros técnicos são uma parte essencial de uma produção de uma série ou de uma novela e, por isso, José Raposo, ator de “Golpe de Sorte”, resolveu dar visibilidade a estes profissionais.

“‘GOLPE DE SORTE’” – regresso às gravações! E porque tudo o que nós atores fazemos só é possível fazer-se com as várias equipas que não dão a cara mas que são fundamentais para o resultado final, aqui fica uma foto de estúdio, da última temporada”, escreveu no Facebook.

“Alguns desses profissionais ‘invisíveis’ (da esquerda) : DIOGO CLEMENTE (câmara); JOSÉ RATO (câmara); JOÃO BRAZÃO (diretor de fotografia); LUÍS PAMPLONA (realizador); PEDRO ANTÃO (câmara)”, concluiu José Raposo.