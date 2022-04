José Raposo assinala tomada de posse da nova direção da Casa do Artista

José Raposo é o novo presidente da direção que assumiu a Casa do Artista. Por isso, nas redes sociais, o ator fez questão de partilhar o momento com os seguidores.

O intérprete é o presidente da nova direção da Casa do Artista, que assumiu funções no início da semana. No perfil de Instagram, o artista publicou uma fotografia dos elementos escolhidos.

A imagem foi captada em frente ao Teatro Armando Cortez.

Além de José Raposo, Paulo Dias tomou posse como Tesoureiro, Luís Aleluia, como secretário e Sofia Grillo, Conceição Carvalho, Frederico Corado, Rui Veloso, Luís Alberto, Helena Vieira e Natália Luiza como vogais.