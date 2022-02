Judite Sousa a um dia de voltar ao pequeno ecrã: “Dia de reflexão e de solidão”

Na véspera de se estrear no noticiário da noite da CNN Portugal, Judite Sousa revela como está a passar o dia anterior ao lançamento do canal de notícias.

A CNN Portugal arranca nesta segunda-feira e Judite Sousa, que volta ao “ar” depois de ter saído da TVI e vai apresentar as noites, fez uma reflexão nas redes sociais.

“Amanhã é um dia especial. Hoje é um dia de reflexão. De pensamento. De memória. De solidão. Na minha casa”, começou por partilhar com os seguidores.

“Vou trabalhar para os Portugueses. Os mesmos que me seguiram durante 40 anos. Que acompanharam o meu crescimento profissional. Que viram as minhas entrevistas durante 13 anos às 21 horas das quintas-feiras. Que viram as minhas reportagens pelo mundo. Que choraram quando se viveram tempos de muitas lágrimas”.

“Aqui cheguei. Aqui chegamos para, sob a liderança do jornalista Nuno Santos, iniciarmos amanhã uma outra viagem”, rematou Judite Sousa.