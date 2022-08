Judite Sousa abandona CNN Portugal

Judite Sousa abandonou a CNN Portugal. A jornalista confirmou nesta segunda-feira a informação… em resposta a uma seguidora.

Acabou a ligação profissional entre Judite Sousa e a CNN Portugal. A “pivot” do noticiário da noite da estação de informação do grupo Media Capital confirmou, nesta segunda-feira, a desvinculação do canal dirigido por Nuno Santos.

A informação de que está a gozar de um período de férias – “a desfrutar oi sossego de não ser mais uma ‘figura pública’ nestes dias de verão” -, aguçou a curiosidade dos seguidores e uma fã fez mesmo a pergunta diretamente: “Deixou a CNN?”

Judite Sousa confirmou e foi mais longe: “Há um mês e meio”.

No perfil de Instagram a comunicadora continua a identificar-se como “jornalista da CNN Portugal”.