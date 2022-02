Judite Sousa comenta condenação do Estado português no “caso” do Meco

Portugal foi condenado por falhas na investigação à tragédia da Praia do Meco e a ex-jornalista da TVI pronunciou-se esta tarde sobre o caso.

A investigação à tragédia da Praia do Meco, na qual perderam a vida seis alunos da Universidade Lusófona, não respeitou a Convenção Europeia, considera o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que condenou o Estado português ao pagamento de uma indemnização de 13 mil euros ao pai de Tiago Santos, que foi arrastado por uma onda a 15 de dezembro de 2013, quando recebia uma praxe.

Entre as várias reações de figuras públicas à decisão do Tribunal conta-se a de Judite Sousa. A jornalista, ex-profissional da TVI, recordou que a estação exibiu em dezembro de 2018 a reportagem “Orfãos de Filhos”.

“‘Órfãos de Filhos’. Em dezembro de 2018, a TVI emitiu uma série de cinco reportagens com os pais das vítimas das praxes na praia do Meco. Afirmaram que tinham recorrido para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. A confirmar-se, foi hoje conhecida a primeira condenação contra o Estado Português. Valeu a pena”, escreveu a jornalista no perfil de Instagram.