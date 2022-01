Judite Sousa de regresso à TVI para emissão especial

Judite Sousa prepara-se para regressar à antena da TVI para uma emissão especial na noite das eleições Legislativas, este domingo, 30 de janeiro.

O rosto de informação estará a comandar a grande operação informativa que está a ser preparada para essa noite pela estação de Queluz de Baixo e pela CNN Portugal. A emissão tem como nome “Decisão 2022” e conta com profissionais de peso. Recorde-se que a pivô saiu da TVI em novembro de 2019.

Mas Judite Sousa não estará sozinha e a ela juntam-se José Alberto Carvalho, Pedro Mourinho, Pedro Benevides, Sara Pinto e João Póvoa Marinheiro. Júlio Magalhães também se juntará à equipa, mas a partir da sede de campanha do PS; já Carla Moita estará na do PSD.

Para a noite de domingo foi preparado um estúdio inovador, um “espaço informativo que conjuga a inovação com a adoção de novas soluções tecnológicas, permitindo que as notícias sejam transmitidas num formato verdadeiramente diferenciador e com real

impacto nos espectadores”.

“Com um estúdio especialmente concebido para a emissão do próximo domingo e recorrendo às potencialidades da ferramenta da Magic Wall – o ecrã tátil celebrizado pela CNN – a TVI e a CNN Portugal abrem um novo capítulo na cobertura das noites eleitorais no país. As potencialidades, em tempo real, são múltiplas: desde consultar mapas interativos a cruzar dados, simular maiorias, antecipar cenários de governação e encontrar novas histórias para contar em direto”, lê-se na nota de imprensa enviada à Imprensa.

A partida será dada às 20.00 H com transmissão, em simultâneo, na TVI e na CNN Portugal.