Judite Sousa evoca memória do filho para responder a Moniz

Continua a troca de palavras, indireta, entre Judite Sousa e a CNN Portugal. Depois da “boca” de Moniz, Judite Sousa responde e invoca a memória do filho.

Judite Sousa acusou a indireta de José Eduardo Moniz, que este fim de semana, no perfil de Instagram, visou a jornalista ao afirmar que “o carácter de pessoas que costumava estimar revelou-se desprezível”.

O diretor-geral da TVI referia-se à saída da jornalista da CNN Portugal, onde terá estado sem contrato e seguro na guerra da Ucrânia. Judite Sousa não perdeu tempo e reagiu, ao mesmo tempo que invocava a memória do filho, André Sousa Bessa.

“Nesta fotografia estão quatro pessoas. Duas destas pessoas eram amigos desde os sete anos de idade. Um já cá não está. Outro está e tem feito tudo, literalmente tudo, para honrar a memória do amigo. Nem um nem outro merecem o que foi dito nas últimas horas sobre a mãe do jovem que já cá não está”, afirmou no Instagram.

“A vida é memória. E a vida, sendo memória, está muito além de questões de natureza profissional que duram 24, 48 horas, 72 horas. E depois irão surgir outras questões. E depois irão surgir outras notícias. Outros protagonistas. Outros eventos”, acrescentou.

“E, no final da linha, todos iremos morrer. Mesmo quando pensamos que a morte só acontece aos outros. Haja respeito. Não pela mãe do falecido. Mas respeito pelos amigos que ele deixou e que, por certo, não subscrevem afirmações lastimáveis . Haja pudor nas palavras!”, concluiu Judite Sousa.