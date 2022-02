Judite Sousa: “Foram dois anos que vivi com tranquilidade”

Judite Sousa prepara-se para voltar ao pequeno ecrã, na CNN Portugal, depois de sair da TVI. Balanço de uma “pausa”, como lhe chama, na carreira.

Judite Sousa está de volta. Ao lado de Júlio Magalhães, Ana Guedes Rodrigues ou Rui Santos, a jornalista é um dos novos rostos da CNN Portugal – que substitui a TVI24 -, com estreia marcada o próximo dia 22, uma segunda-feira.

Depois de dois anos longe do pequeno ecrã desde que saiu da TVI, a (re)conhecida pivô está de novo na televisão, desta vez para integrar o canal dirigido por Nuno Santos. Foram muitos meses em que os portugueses não a viram no ar como era até então habitual, mas nos quais Judite Sousa nunca parou: além de dar mais tempo aos amigos, à família e a si própria – “tenho feito muita ginástica”, chegou a confessar à Imprensa -, a profissional participou em conferências, deu aulas e ainda conduziu debates sobre serviços hospitalares, além de ter estado na apresentação dos mais recentes livros do antigo colega na RTP1 e amigo José Rodrigues dos Santos.

“Foram dois anos que vivi com tranquilidade, apesar da crise pandémica”, diz a comunicadora, em declarações exclusivas à N-TV. “Na realidade, o que aconteceu foi uma pausa. Precisava de parar. Fiz alguns trabalhos que me foram mantendo ativa em termos profissionais”, acrescenta.

Sobre o novo projeto que tem em mãos, Judite Sousa resume o desafio: “O projeto da CNN Portugal foi e é irrecusável. Vou dar o meu contributo com confiança e responsabilidade”, refere, a concluir.