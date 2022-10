Judite Sousa mais longe da televisão: “Não vou voltar a trabalhar”

Afastada, há meses, da televisão, depois de fazer reportagens na Ucrânia, Judite Sousa admite não voltar ao pequeno ecrã.

Depois da polémica com a CNN Portugal, que acusou de ordenados em atraso e de a ter enviado para a guerra da Ucrânia sem seguro de vida, o que a levou a abandonar o canal, Judite Sousa admite, agora, não voltar à televisão.

“Não vou voltar a trabalhar. Saí nas circunstâncias em que saí e agora estou a descansar”, disse a jornalista à revista “TV Mais”.

A comunicadora quer, agora, “aproveitar o que a vida oferece” e acrescenta: “Estou a cuidar de mim, a olhar para mim, coisa que não fiz durante muitos anos”, referiu ainda.

Recorde-se que, nos últimos meses, Judite Sousa tem aproveitado o afastamento da televisão para participar em palestras e viajar.

“Estou a fazer o que me apetece. A minha rotinha é ler, é escrever, é passear no Centro Comercial Amoreiras, que fica a dois minutos da minha casa, é ir ao ginásio, é estar com os meus amigos, é ir almoçar, é ir jantar, é não ter obrigações nem responsabilidades laborais”, disse ainda à “TV Mais”.