Judite Sousa mostra imagens não autorizadas da assistência médica na Ucrânia

Judite Sousa partilhou, esta sexta-feira, 5 de agosto, imagens gravadas sem o seu consentimento da equipa médica que se deslocou ao hotel na Ucrânia para a tratar.

Continua a polémica entre a jornalista e a CNN Portugal: depois de ter denunciado o contrato de prestação de serviços e criticado as condições em que trabalhou como repórter de guerra na Ucrânia, Judite Sousa partilhou imagens das duas enfermeiras que a trataram no hotel.

“Na Ucrânia, não tive ‘um pequeno problema de saúde’. Tive um problema de saúde que exigiu a deslocação ao hotel de uma equipa médica. As imagens não mentem”, disse a também “pivot”.

“O que é que se vê? Duas enfermeiras a prepararem as ampolas e as seringas para me injetarem. Estas imagens foram gravadas sem o meu assentimento”, acrescentou, descrevendo a situação.

A jornalista referiu que estas imagens foram gravadas sem autorização e que a Media Capital lhe deve um pedido de desculpas.

“Sim, é verdade. Isto sim é um acto de má-fé. Isto sim deve causar surpresa, indignação e revolta. Isto sim é grave. Mas aconteceu. E a Media Capital teve conhecimento deste vídeo. Deve-me um pedido de desculpa”, afirmou.