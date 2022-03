Judite Sousa partilha chegada à Ucrânia: “Milhares de pessoas em fuga”

Judite Sousa partilhou, esta sexta-feira, 4 de março, uma fotografia da sua chegada a Lviv, Ucrânia, como enviada da CNN Portugal.

A jornalista, de 61 anos, já está em território ucraniano para acompanhar tudo o que acontece sobre a invasão russa naquele país. Após uma viagem de comboio desde a Polónia, Judite Sousa alertou os seguidores da sua chegada.

“Chegada a Lviv, na Ucrânia. Uma viagem de comboio a partir da Polónia. Milhares de pessoas em fuga, o maior êxodo de refugiados desde 1945”, escreveu a jornalista na legenda.

Judite Sousa chega aquele país depois de Pedro Mourinho e o repórter de imagem Nuno Quá terem regressado a Portugal. O jornalista da CNN Portugal relatou a experiência de guerra no “Jornal das 8”, da TVI.

“Acho que ninguém acreditava que a guerra ia começar, tínhamos sempre aquela crença profunda de que o conflito não iria ter início e andaríamos naquele jogo do gato e do rato protagonizado por Vladimir Putin até ao final. E quando começa, é essa incredulidade grande que toma conta de nós, toma conta dos ucranianos”, contou, numa entrevista com José Alberto Carvalho.