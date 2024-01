Juíza “considera todos culpados” no caso de Sara Carreira

No Tribunal Judicial de Santarém, Ivo Lucas, Paulo Neves e Cristina Branco foram condenados por homicídio negligente no caso da morte de Sara Carreira.

Esta sexta-feira, 12 de janeiro, os arguidos do caso da morte de Sara Carreira ficaram a saber a sentença no Tribunal Judicial de Santarém. A juíza do processo “considera todos culpados”, segundo avança a revista “Nova Gente”. Assim, Ivo Lucas, Paulo Neves e Cristina Branco foram condenados por homicídio negligente.

Ivo Lucas, namorado da filha de Tony Carreira, foi condenado a dois anos e quatro meses de pena suspensa. O cantor seguia ao volante do automóvel que colidiu e acabou por vitimar a jovem, de 21 anos.

Paulo Neves, que seguia embriagado, foi condenado a três anos e quatro meses e a fadista Cristina Branco a um ano e quatro meses – ambos em pena suspensa. Tiago Pacheco terá de pagar uma multa.

Na chegada ao Tribunal, Tony Carreira disse que não iria recorrer. “Não é isso que me interessa”, frisou. O intérprete de “Sonhos de Menino” acorreu à leitura da sentença, porque acreditava que “devia isso” à filha.