Júlia Palha: Atriz, influenciadora e manequim celebra 25 anos

Júlia Palha celebra esta segunda-feira, 30 de outubro, 25 anos. Atriz, manequim e influenciadora digital é uma das artistas mais promissoras da sua geração.

Faz hoje 25 anos e é uma das promessas da representação em Portugal, mas desde a infância que Júlia Palha mostra talento para as luzes da ribalta: começou a fotografar para catálogos com apenas quatro anos e, aos 13, entrou para a Central Models; dois anos depois participou no primeiro filme, de João Nicolau, “John From”, em 2015, que coincidiu com as suas primeiras duas novelas: “Jardins Proibidos” (TVI) e “Coração d’Ouro” (SIC).

Quis o destino que seguisse na estação de Queluz de Baixo, na qual participou, de seguida, em “Ouro Verde”, “A Herdeira”, “A Teia” e “Na Corda Bamba”, o que lhe valeu as melhores críticas do público e da especialidade.

Em 2019 fez mexer o mercado de trabalho da ficção quando trocou a TVI pela SIC e protagonizou “A Serra”, ao lado da atriz Sofia Alves. Seguiu-se, na estação de Paço de Arcos, “Estamos em Casa”, “A Lista” ou “Sangue Oculto”. Mais recentemente pode ser vista na plataforma de “streaming” OPTO, na série “O Clube”, na qual desempenha a sensual “Eva”.

A relação com os “haters”

No perfil de Instagram de Júlia Palha, que conta com quase 500 mil seguidores, tudo parece perfeito: a beleza da atriz sobressai em sessões de moda, em lingerie – nos trabalhos para a Calzedonia ou a Intimissimi, por exemplo -, e sucedem-se as fotografias em piscinas e locais paradisíacos. Mas a vida da jovem protagonista das novelas da SIC não é um “mar de rosas” nas redes sociais como as centenas de publicações podem sugerir, embora Júlia Palha mostre maturidade a lidar com os “haters”: “Não dá para perceber tanto ‘bullying’ nas redes sociais. Estamos a falar de uma geração na qual as pessoas estão escondidas atrás do ecrã e não têm consciência de que um gesto ou uma palavra podem magoar”, disse a atriz, numa entrevista à N-TV.