Júlia Palha, Carolina Carvalho, José Mata e Jorge Corrula em isolamento profilático

Júlia Palha, Carolina Carvalho, José Mata e Jorge Corrula estão em isolamento profilático após terem descoberto que existe um caso positivo de covid-19 no elenco da nova novela da SIC.

Os atores tiveram de regressar a Lisboa para ficarem em casa a cumprir os 14 dias de quarentena recomendados pela Direção-Geral de Saúde por terem estado expostos a um ambiente contagioso.

Segundo avançou uma fonte da estação ao “Jornal de Notícias” (JN), “a SP (produtora responsável) tomou todas as diligências, estando a ser seguidas todas as normas da DGS, e todos estão a cumprir isolamento profilático e à espera do resultado de novos testes”.

Carolina Carvalho ficou em confinamento, colocando também o namorado, o cantor David Carreira, em casa, tal como contou um amigo do casal ao JN. Recorde-se que o também ator trabalha com Bárbara Branco na novela “Bem Me Quer”, da TVI, que está infetada com o novo coronavirus.

A nova aposta de ficção do terceiro canal “Serra” conta com Sofia Alves como protagonista.