Júlia Palha fala pela primeira vez sobre o fim do namoro

Júlia Palha falou pela primeira vez sobre o fim do namoro com José Arantes Pedroso. A atriz garantiu que continuam a ser amigos.

A intérprete, de 23 anos, assegurou, em declarações à revista “TV Mais”, no segundo dia do Rock in Rio Lisboa, que está “bem” solteira e continua a ser amiga do seu ex-companheiro.

“Estou feliz, estou bem. O meu ex-namorado continua a ser meu amigo e acho que isso é que é importante resguardarmos”, disse.

“O desfecho de uma relação não significa o fim de uma pessoa na nossa vida. O segredo é ficarmos bem com toda a gente, não haver rancores, inimizades, nada disso”, acrescentou Júlia Palha.

Durante a ex-relação amorosa, a artista, que integrou o elenco da novela “A Serra”, da SIC, fez várias declarações de amor ao ex-namorado nas redes sociais.