Júlia Pinheiro ausenta-se do ecrã e é substituída por Ana Marques 

Júlia Pinheiro ausentou-se do ecrã e foi substituída por Ana Marques no programa “Júlia”, SIC.

A apresentadora do “Passadeira Vermelha, da SIC, substituiu a anfitriã do programa das tardes do canal, que não conseguiu estar presente, esta terça-feira, 13 de abril.

No entanto, Ana Marques garantiu que Júlia Pinheiro se encontra bem, apesar da ausência inesperada no ecrã.

“Está tudo bem. A Júlia hoje não pode estar presente”, afirmou no início da emissão, evitando explicações.

Esta não é a primeira vez que Ana Marques assume as tardes da estação privada. A apresentadora substituiu a anfitriã do programa “Júlia”, após ter entrado isolamento profilático depois de ter estado em contacto com um caso positivo de covid-19, no passado mês de novembro.