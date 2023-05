Júlia Pinheiro deixa direção da SIC Mulher e SIC Caras e dedica-se a novos talentos

Júlia Pinheiro deixou a direção de dois canais temáticos da SIC, a SIC Mulher e a SIC Caras, e vai dedicar-se à área de novos talentos.

Além do programa vespertino “Júlia” e do “podcast” “A Noite da Má Língua”, Júlia Pinheiro ainda tinha a seu cargo na Impresa a direção da SIC Mulher e da SIC Caras, cargo que abandonou, entretanto.

“Júlia Pinheiro, que durante cinco anos acumulou a função nos dois canais com a exigente apresentação diária do programa ‘Júlia’ e moderação do ‘podcast’ ‘A Noite da Má Língua’, terá novas funções numa área de Novos Talentos, que está a ser desenvolvida e será divulgada oportunamente”, informa a SIC, em comunicado.

A estação adiantou, entretanto, o nome do sucessor da conhecida apresentadora: Nélson Furtado, de 41 anos, é o novo diretor da SIC Mulher e SIC Caras.

“Editor Executivo dos respetivos canais desde 2018, tem já bastante experiência em gestão e produção de canais temáticos e vai dar sequência ao bom trabalho que tem sido efetuado por si e toda a equipa”, remata a SIC.