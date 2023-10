Júlia Pinheiro faz 61 anos: “Tenho muita alegria e, para a minha idade, continuo fantástica”

A apresentadora da SIC celebra nesta sexta-feira 61 anos, numa festa que vai ser em família e mais recatada da que aconteceu no ano passado. A alegria, diz, é essencial, ela que considera que continua “fantástica”. No dia em que a SIC celebra mais um aniversário, 32 anos, poucos dias após mais uma gala dos Globos de Ouro, também Júlia Pinheiro está em festa: a apresentadora do programa homónimo das tardes celebra 61 anos. “Faço anos, é verdade! Vou festejar no maior sossego, como é habitual”, conta à N-TV.

“Eu esta coisa das festas acho fantástico, mas já fui a muitas, portanto nos meus anos estou em casa com a família, é maravilhoso e chega perfeitamente”.

Júlia Pinheiro acrescenta: “No ano passado, nos meus 60 anos, houve uma festa muito bonita, os meus filhos e o meu marido organizaram uma espécie de gala doméstica, deu para música e palavras muito bonitas dos meus filhos. Este ano não estou à espera de tanto, 61 anos não tem tanta graça, e para mim o silêncio é bonito”.

A apresentadora prefere não olhar para trás: “Se fizer balanços fico deprimida. Não faço balanços nenhuns. Passou mais um ano, que foi fantástico, e a coisa mais importante de todas é que estamos juntos, todos bem, tranquilos, com saúde… e alegria, que é uma coisa que é das mais importantes para todos os dias enfrentarmos a nova jornada e eu tenho muita alegria”.