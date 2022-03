Júlia Pinheiro foge da praia por existirem “poucas práticas de segurança”

De férias num local anónimo, Júlia Pinheiro fugiu da praia, esta terça-feira, por existirem “poucas práticas de segurança” por parte das pessoas.

Por estes dias, a apresentadora da SIC tem preferido manter em segredo o sítio onde está a passar férias. No entanto, sabe-se que está perto do mar. Isto porque a comunicadora ficou indignada com o desleixo das pessoas na praia.

“Vaidades. Isto só serve para verem melhor o kimono de praia. Já lá estive. Isto sou eu a fugir do ajuntamento social. Poucas práticas de segurança”, escreveu Júlia Pinheiro, sem adiantar quais as medidas que estavam a ser desrespeitadas pelos banhistas.

Perante esta partilha, houve alguns fãs que se identificaram e decidiram falar sobre experiências semelhantes que viveram.

“No sábado a praia de Sesimbra estava repleta de pessoas. Nem parecia que estávamos em ano de Covid-19. Fiquei chocada, confesso. E não fui à praia, fomos em passeio e nem saímos do carro. As pessoas não têm noção”, comentou uma admiradora.

“É verdade. Fui à serra da Arrábida e depois a Setúbal. Os restaurantes cheios. As esplanadas cheias sem regra nenhuma”, atirou outra.

LEIA TAMBÉM: