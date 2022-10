Júlia Pinheiro recorda doença das filhas: “Um filho em sofrimento é insuportável”

Júlia Pinheiro foi entrevistada pelo seu marido, Rui Pêgo, uma conversa que foi transmitida no seu programa, “Júlia”, na SIC.

Durante a conversa intimista, Júlia Pinheiro foi confrontada com questões sobre um dos períodos mais complicados da sua vida, a doença das filhas gémeas. De notar que Carolina e Matilde enfrentaram uma anorexia nervosa.

“As dificuldades com a doença das gémeas, naturalmente, foi um momento tormentoso em que todas as certezas desabam, em que é preciso crescermos para o momento e encontrar os instrumentos e as armas para defrontar uma doença que à época, e estamos a falar há 15 anos, embora tivesse a obrigação de saber muita coisa sobre o assunto, de facto não sabia. Até entendermos o sítio onde estávamos e o que vinha pela frente foi complicado”, referiu a comunicadora.

“Um filho em sofrimento é insuportável, é romper… e rompeu. Acho que até hoje nunca parei o suficiente para perceber o que é que senti naquele momento, além da urgência de resolver. A única coisa que fizemos nos últimos 15 anos foi ajudar e resolver”, assegurou.

Recorde-se que Júlia Pinheiro e Rui Pêgo têm ainda mais um filho, Rui Maria Pêgo, no entanto, o radialista é ainda pai de Sofia.