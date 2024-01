Juliette, vencedora do “Big Brother Brasil”, vai atuar no “Dança com as Estrelas”

No próximo sábado, o “Dança com as Estrelas” vai ter uma convidada especial: Juliette Freire, vencedora do “Big Brother Brasil”.

No sábado, dia 20 de janeiro, como é habitual, o “Dança com as Estrelas” vai lhe fazer companhia durante a noite, com novas danças e performances. Contudo, o programa vai ter uma convidada especial: Juliette Freire, vencedora do “Big Brother Brasil”, que também tem uma carreira musical.

“Juliette está neste momento em todos os tops da rádio e digital, foi a grande vencedora do ‘Big Brother Brasil’ e vai atuar no ‘Dança com as Estrelas’ este sábado”, lê-se na publicação da página oficial da TVI nas redes sociais.

De relembrar que Ana Malhoa foi a primeira figura pública expulsa do “Dança com as Estrelas” no passado sábado.