Julio Iglesias Júnior apresenta namorada tapada por um lençol e é apelidado de machista

Sucedem-se as críticas a Julio Iglesias Júnior, depois de o filho do cantor romântico espanhol ter apresentado a nova namorada coberta por um lençol.

“Machista”, “o que te passou pela cabeça?”, “as mulheres têm direito à sua individualidade” ou “que humilhação foi esta?”: têm sido estas as mensagens de milhares de seguidores de Julio Iglesias Júnior, depois de o filho do cantor romântico espanhol ter apresentado a nova namorada tapada por um lençol.

A manequim, a brasileira Vivi Domenico, surgiu totalmente coberta com um lençol branco com uma cara desenhada durante um evento da marca de jóias Ghost, com Julio Iglesias a ironizar: “Vamos destapar o fantasma!”

As críticas apontam para o filho do cantor romântico espanhol, mas há também quem ponha em causa nas redes sociais a “personalidade” de Vivi Domenico, que se deixou “submeter” à situação.