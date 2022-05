Júlio Isidro entra no novo videoclipe dos “Black Mamba”

Júlio Isidro foi convidado pelos “Black Mamba” para entrar um mais um desafio. O “Sr. Televisão” prepara-se para entrar no novo videoclipe da banda.

O apresentador contou, no perfil de Facebook, que foi convidado pelo grupo para integrar o videoclipe do tema “Love’s Dope”, que se trata de uma homenagem ao cantor António Variações.

“E o que mais me irá acontecer? Fui convidado para participar num videoclipe dos ‘Black Mamba’. E fui. No escuro, sem saber bem ao que ia. Disseram-me apenas que o grupo queria reconstituir uma cena do Passeio dos Alegres numa homenagem ao enorme e único António Variações”, explicou.

“Pediram-me para levar roupa parecida com aquele período de há quarenta anos e levei.

Em duas horas de estúdio, gravei uns quantos takes, sem texto, tudo de improviso, com o Tatanka, um fulano muito simpático e o resto fica para o talento da equipa de realização. Naquele fundo verde irão aparecer imagens que nem desconfio, mas confio que de muita imaginação e bom gosto”, contou.

“Da mesma forma como há quarenta anos quando estive no início de carreira do Variações, aqui me disponibilizei mais uma vez para dar uma mãozinha a este grupo já consagrado. E assim fico a aguardar o resultado final, deste videoclipe sobre o tema ‘Love’s Dope’ do qual só ouvi apenas um excerto mas que me parece já ‘condenado’ ao sucesso”, acrescentou.

“Abraços aos ‘Black Mamba’, em especial ao meu ‘entrevistado’ Tatanka e a toda a equipa de produção e realização. Fico em ânsias para ver o resultado final porque juntar a memória do passado de António Variações e a pujança criativa do futuro dos ‘Black Mamba’, resultará certo num trabalho de alta qualidade. E o que mais irá acontecer a este dinossauro das ‘rádiotelevisões’?” rematou.