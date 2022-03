Júlio Isidro infetado com covid-19

Após ter estado em contacto com um infetado, o apresentador testou positivo à covid-19 e está, atualmente, em isolamento a recuperar.

Júlio Isidro, de 75 anos, revelou que está infetado com o novo coronavírus, mas garantiu que, apesar de pertencer o grupo de risco, está “sem sintomas de maior” e sem perceber se é ou não assintomático.

“Sim, é verdade, estou com covid-19. Fiz o teste depois de um colega meu ter dado sinais uns dias antes”, confirmou o apresentador à revista “Flash”.

“Tenho sinusite, a habitual da estação, e um bocadinho de dor de cabeça, mas também não é novo. Por isso quando fiz o teste e deu positivo fiquei surpreendido”, acrescentou.

Júlio Isidro admitiu estar estupefacto com o diagnóstico já que seguiu todas as medidas de prevenção. No último evento em que esteve com a NT-V, no lançamento do novo livro da Teresa Guilherme, o também locutor apenas tirou a máscara para as fotos.