Júlio Magalhães é aposta da CNN Portugal: “Junto-me com orgulho”

Júlio Magalhães vai estar na CNN Portugal. O jornalista traz o seu “carisma e empatia” com o público para o “novo e mais ambicioso projeto de informação do país”, segundo o comunicado do canal.

Depois de ter sido anunciada Judite Sousa como jornalista do canal de informação, que vai para o ar a 22 de novembro, eis que surge o novo nome para integrar a equipa: Júlio Magalhães.

No perfil de Instagram, o jornalista falou sobre a sua chegada a um projeto “sem fronteiras e geografias”.

“A CNN tem marcas muito distintivas e aquela a que habituou mais as pessoas do mundo inteiro é que é a primeira a chegar à notícia. Depois tem outra característica que me agrada muito. Não tem nem fronteiras, nem geografias, tem aquilo que é essencial para um jornalista. A prioridade a uma boa história”, começou por explicar.

“Ser jornalista é ser um bom contador de histórias e quem permite essas histórias são as pessoas, essas que já conheci ao longo de muitos anos e que viu continuar a conhecer”, prosseguiu.

“A CNN tem essa também característica a muito importante: contar o lado humano das histórias. Vai ser assim também a CNN Portugal. Junto-me com orgulho a esta marca de referência do jornalismo. Falta exatamente um mês para o arranque deste projeto”, concluiu.