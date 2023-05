Júlio Magalhães rende Nuno Santos na emissão da coroação de Carlos III

Júlio Magalhães vai render Nuno Santos na transmissão da coroação do rei Carlos III de Inglaterra. TVI justifica substituição com “momento do país”.

Júlio Magalhães junta-se a Manuel Luís Goucha na cobertura das cerimónias da coroação do Rei Carlos III de Inglaterra, no próximo dia 6 de maio, entre as 10h00 e as 13h00.

O jornalista assume assim o lugar de Nuno Santos nesta emissão especial. “Atendendo à situação política do país, o diretor de Informação da TVI e CNN Portugal ficará em Lisboa a acompanhar os principais desenvolvimentos e a coordenar as equipas em estúdio e no terreno”, justifica a TVI, em comunicado.

A operação da TVI e CNN Portugal na capital inglesa conta ainda com os jornalistas Óscar Cordeiro e Rita Rodrigues, que conduz a emissão para a CNN Portugal.

Nos dias que antecedem este evento histórico, as duas estações vão ter reportagem, diretos e a presença de inúmeros convidados em estúdio.