Juntos na mesma festa, Ivo Lucas e Joana Aguiar disfarçam namoro

Ivo Lucas e Joana Aguiar estiveram juntos publicamente pela primeira vez depois de terem sido apanhados aos beijos. Atores evitaram falar sobre a relação.

A recente festa da SIC que serviu para a apresentar a nova novela, “Lua de Mel”, que se estreia a 6 de junho, juntou no espaço Montes Claros, em Monsanto, Lisboa, muitas caras conhecidas da estação.

Ivo Lucas e Joana Aguiar, que foram apanhados aos beijos depois de um concerto do ator, chegaram juntos, mas não quiseram falar sobre a relação. O intérprete não falou mesmo aos jornalistas, enquanto a atriz, em declarações à N-TV, não escondeu o nervosismo.

“Estou a contracenar com muitos atores incríveis e reencontrei outros”, respondeu Joana Aguiar, quando questionada por um jornalista se estava a contracenar com o “dono” do seu coração.

No final do evento, que reuniu outros atores como Carolina Loureiro, Cláudia Vieira, Fernando Rocha ou Filipa Nascimento, Ivo Lucas e Joana Aguiar procuraram todas as formas de saírem juntos, mas de forma discreta, do local.