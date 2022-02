Justin Bieber revela sofrer de doença de Lyme

Justin Bieber anunciou, através das redes sociais, que foi diagnosticado com uma condição crónica: a doença de Lyme.

O artista revelou que sofre de Lyme, uma infeção causada por uma bactéria geralmente transmitida às pessoas por carraças.

“Enquanto muitas pessoas continuavam a dizer que o Justin Bieber […] consumia drogas, etc, elas falharam quando não perceberam que fui recentemente diagnosticado com a doença de Lyme”, afirmou na descrição de uma fotografia publicada na conta oficial de Instagram.

Justin Bieber explicou que “dores de cabeça, febre alta, dores nas articulações, erupção cutânea, paralisia facial, episódios de tonturas e falta de ar” são alguns do sintomas da doença. Contudo, com o desenvolvimento da bactéria, pode sentir-se extremamente cansado ou ficar com depressão.

“Têm sido dois anos duros, mas ao receber o tratamento certo para esta doença incurável voltarei melhor do que nunca”, sublinhou.

Os pormenores da doença serão explicados na série documental “Justin Bieber: Seasons”, com estreia prevista para 27 de janeiro no YouTube. Realizada por Michael D. Ratne, os dez episódios do documentário vão abordar as dificuldades da vida do cantor e também os sucessos artísticos.

