Kasha revela que foi raptado no Brasil com Miguel Coimbra

Francisco Maria Pereira, mais conhecido como Kasha dos D.A.M.A, revelou no “Big Brother Famosos” que foi raptado no Brasil por um grupo de homens que depois pediu um valor monetário para o resgate.

O concorrente do “Big Brother Famosos” contou a história durante a sua participação na “casa mais vigiada no país”. O participante e o colega de banda Miguel Coimbra estavam entretidos com uma bola quando um grupo de miúdos lhe roubou o objeto.

“Vieram ter connosco e tiraram-nos a bola”, lembrou, referindo de seguida que Miguel Coimbra começou a correr atrás dos mais novos. “Fui atrás do Coimbra”, acrescentou Kasha.

Quando estavam num beco surgiram três homens que os raptaram. “Meteram-nos dentro de uma carrinha, encapuçaram-nos”, recordou. “Enquanto não fosse feita uma transferência para não sei onde, nós não saíamos dali”, disse.

Na altura, os dois acabaram por ser libertados depois do pai de Miguel Coimbra ter pago o resgate.