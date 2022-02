Katia Aveiro reage a críticas de jornalista Luís Osório: “Parasita”

Katia Aveiro reagiu às críticas e arrasou Luís Osório, destacando que o jornalista é um “parasita” e “infeliz”.

Após o jornalista ter dado a opinião sobre a empresária numa publicação nas redes sociais em que criticou a forma como se expõe, a irmã do internacional português reagiu e afirmou que este é “mal resolvido”, “infeliz” e “parasita”.

“A profissão da irmã de Cristiano Ronaldo é ser irmã de Cristiano Ronaldo. E tudo o que faz é amplificado por ser irmã de Cristiano Ronaldo. Se não o fosse nunca dela ouviríamos falar, mas somos contaminados, de quando em vez, pela ignorância atrevida, extrema falta de tato e uma agressividade no modo como se aproveita dos holofotes”, afirmou o jornalista.

“Para mal dos pecados apanhou covid-19 e foi internada no Funchal. Está, felizmente, fora de perigo, apesar de lhe ter sido detetada uma pneumonia em consequência do vírus, mas bastou ficar um pouco melhor para voltar à carga. […] E não se limitou a fazer campanha contra a vacinação. Também execrou contra as condições do hospital que lhe salvou a vida.

Kátia Aveiro está descontente com as condições do hospital. Acha-as miseráveis. Acha que está numa prisão. Acha absolutamente inadmissível que os quartos não tenham televisão. Katia deveria ter especiais responsabilidades”, acrescentou ainda.

Posteriormente, Katia Aveiro arrasou Luís Osório, destacando que este é “cobarde e parasita”.

“Não sei quem é este parasita e tenho a certeza que deve ser um gajo frustrado, nitidamente uma pessoa mal resolvida, um infeliz. […] Este senhor incomoda-se por não ter profissão, como se isso fosse um crime. E, pior, ser irmã de Cristiano Ronaldo, outro crime. Ordinário, cobarde, parasita, que só faz mal a este mundo”, sublinhou.

“Já me cansei de ser educada com quem não merece. […] O problema é que é fácil escrever num teclado, cobarde”, referiu.

Após as críticas de Katia Aveiro, Luís Osório disse que “não vale a pena continuar por uma estrada sem saída”

“Katia Aveiro certamente escreveu tudo o que escreveu por impulso, não acredito que tenha querido dizer o que disse. Por isso, por favor paremos por aqui, não vale a pena continuar por uma estrada sem saída. Peço-vos isso“, completou.