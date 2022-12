Katia Aveiro revela que vai passar o Natal sem o irmão Cristiano Ronaldo

Katia Aveiro contou que vai passar o Natal deste ano no Brasil, sem alguns elementos da sua família, nomeadamente, o irmão Cristiano Ronaldo.

A empresária revelou, no perfil de Instagram, de que forma a época festiva vai decorrer na sua casa, adiantando que os irmãos Cristiano Ronaldo e Hugo Aveiro não vão festejar consigo o Natal.

“A família chega amanhã. Vocês calculam a minha correria, o coração a mil, a alegria”, começou por partilhar. “Infelizmente, não consigo ter todos aqui, nem o Ronaldo, nem o Hugo. Vem a mãe, vem a Elma, vem a Eleonor, vem o meu padrasto, o Andrade, vem o meu filhote Rodrigo”, prosseguiu.

Apesar de não estarem consigo no Natal, Katia Aveiro referiu que já os “obrigou” a prometerem que a vão visitar em breve. “Os outros não conseguem vir, mas já os obriguei a virem daqui a algum tempo”, frisou.

“Não posso ser só eu a visitar, eles também têm de vir. Mas sei que nem sempre é possível. O importante é que quem está, eu os receba de braços abertos e quem não estiver, uma hora vem e se não vierem eu vou. A família é isto”, rematou.

Recorde-se que a empresária vive no Brasil com o companheiro, Alexandre Bertolucci Jr, e a filha do casal, Valentina. A irmã do craque também é mãe de Rodrigo e Dinis, que nasceram durante a relação terminada com José Dinis Pereira.