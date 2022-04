Kelly Bailey conta como foi o Natal: “Gosto das memórias felizes”

Kelly Bailey foi a estrela do filme de Natal da TVI exibido na noite deste sábado. A atriz contou à N-TV como foi a sua Consoada.

O filme “A Consoada”, que a TVI exibiu neste sábado à noite, contou com o protagonismo de Kelly Bailey, que andou no ficcionado aeroporto de Beja a recolher vídeos dos passageiros no papel de uma influenciadora digital.

Em declarações à N-TV, a atriz contou como costuma ser a sua quadra festiva. “Tenho muitas tradições inglesas, aliás, quando fizemos aqui a Consoada não sabia os nomes de muitas sobremesas portuguesas”, começa por admitir, com um sorriso no rosto.

“Sempre passei o Natal em Inglaterra, só nos últimos anos é que celebrei cá. A família inglesa vem para cá e eles fazem questão de manter o pequeno-almoço inglês, por exemplo”, acrescenta.

“Não sei de é do frio e da neve, mas lembro-me de ir ver as luzes, as igrejas, era tudo mais intenso em Inglaterra e vivi mesmo a magia do Natal. Acreditei até tarde no Pai Natal, quando já ninguém acreditava!”, admite.

“Acho que crescemos e o Natal deixa de ser aquilo que era, por exemplo, por causa dos avós que já não estão. Mas gosto muito na mesma, gosto de comer, estar com a família e as memórias que me traz”.

“Este ano a Consoada foi cá, tenho cá os meus avós, veio tudo para cá. Divido com o Lourenço (Ortigão, o namorado), cada família já é um bocadinho um do outro”, remata a atriz.