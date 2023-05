Kelly Bailey e Lourenço Ortigão sentiram bebé a mexer na barriga ao mesmo tempo

A atriz Kelly Bailey confessou na manhã desta quinta-feira que sentiu o bebé a mexer na barriga ao mesmo tempo que o namorado, Lourenço Ortigão.

Foi no Brasil, durante as férias de Carnaval, que Kelly Bailey e Lourenço Ortigão sentiram o bebé a mexer na barriga, ao mesmo tempo, disse a atriz da TVI no matutino “Dois às 10”, da estação de Queluz de Baixo.

“O Lourenço tinha a mão na minha barriga. E sentiu ao mesmo tempo. ‘Sentiste? Um pontapé?’ E sentimos os dois ao mesmo tempo”, revelou Kelly Bailey.

“Foi no Brasil, foi em fevereiro. Tínhamos acabado de sair do sambódromo. E nós estávamos a ir para o hotel”, acrescentou a atriz.