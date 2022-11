Kelly Bailey: “Quando for mãe há de ser no meu tempo”

Depois do namorado, Lourenço Ortigão, ter afirmado que será “um ótimo pai”, a atriz admite ser mãe no “tempo” que achar oportuno. Até lá, os dois desdobram-se em viagens.

Aos 24 anos, Kelly Bailey defende que não é nova demais para ser mãe. As declarações da atriz, na recente festa dos dez anos da TVI Ficção, surgem depois do namorado, Lourenço Ortigão, ter revelado que será “um ótimo pai”.

“Acho que nas conversas que temos a minha idade não é um impedimento. O tema está incluído na nossa vida pessoal, é uma grande responsabilidade, temos de pensar um bocadinho e acho que devemos deixar a coisa fluir sem grandes programas”, refere a jovem atriz, que se mostra feliz pela primeira gravidez da grande amiga Carolina Carvalho.

“É minha amiga e estou muito feliz por ela… quando for mãe há de ser no meu tempo”, assegura.

Enquanto não apostam na paternidade, Kelly e Lourenço têm aproveitado para viajar e, mais recentemente, os Estados Unidos foram o país eleito. “Viajar é importante para me inspirar. Tive algum tempo nos Estados Unidos porque não conhecia e tinha vontade de ir”, conta.

“Superou as minhas expectativas, foi diferente de tudo o que fiz até hoje, ainda fomos ao Havai à última hora. Acho que foi a minha parte preferida, a energia da ilha fez-me lembrar os Açores, mas em ponto gigante!”

A cidade de Los Angeles também fez parte da rota do casal de atores. “Adorei LA, temos a praia perto, é tudo plano, parece que estamos nos filmes e não me importava de viver lá. É tentador para estudar, o Lourenço fez isso, mas precisava de dois ou três meses”.

Hoje, com um telemóvel e Internet, “não é preciso viajar especificamente para outro país para apresentar trabalho”, acrescenta. “Conseguimos fazer através de ‘self tapes’ que gravamos. Por exemplo, para a série da Netflix ‘Rabo de Peixe’, foi assim, mas há muitas ‘self tapes’ que vão e depois não voltam” (risos).

Para já, Kelly está afastada das novelas da TVI. “Desde que comecei nunca parei, foi muito intenso, uma novela atrás da outra. Mas acho que para não ser sempre igual temos que fazer diferente e, às vezes, o ideal é esperar um bocadinho, não posso esquecer de estudar e pesquisar outras coisas e a TVI tem me dado esse apoio”.

A atriz faz, finalmente, o balanço de oito anos na estação de Queluz de Baixo. “Faço um balanço muito positivo, é bom estar há oito anos na mesma casa, gosto que haja uma continuidade, que seja uma coisa duradoura, que dê para crescer no mesmo sítio”.

“Comecei com 16 anos e a TVI tem acompanhado o meu crescimento. Agora vejo ‘A Única Mulher’ a passar e vejo a minha fase de adolescência, que está toda filmada. É bom cruzar-me com as pessoas que apostaram em mim quando tinha apenas 16 anos”, remata.