Kevin Spacey é considerado inocente de crimes sexuais

Kevin Spacey foi acusado de crimes, cometidos entre 2001 e 2013. O ator foi considerado inocente no julgamento por abusos sexuais.

Kevin Spacey estava a lutar contra a justiça de Inglaterra desde o final de junho. Essa luta era para responder a acusações de agressões sexuais a quatro homens entre 2001 e 2013. Apesar de tudo, os crimes foram sempre negados.

O veredicto foi anunciado hoje, esta quarta-feira, dia 26 de julho, no tribunal de Southwark Crown Court. Kevin Spacey foi considerado inocente perante as acusações de abuso sexual.

De acordo com o jornal “Daily Mail”, o ator verteu-se em lágrimas ao ouvir o resultado, tendo sempre se declarado inocente.

Os quatro homens testemunharam em Londres e confessaram sofrer agressões sexuais do ator e ter dificuldade em denunciar o comportamento do mesmo. Um dos homens relatou que o artista agarrou os seus órgãos genitais com força enquanto conduzia.

Kevin Spacey afirmou que havia tocado, de facto, no homem. Contudo, negou ter sido de forma violenta ou agressiva. “Foi suave e, na minha opinião, romântico”, afirmou o ator.