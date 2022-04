Kim Kardashian anuncia o fim de “Keeping Up With The Kardashians”

Depois de 14 anos e 20 temporadas, Kim Kardashian anunciou que o popular “reality show” sobre a família Kardashian vai chegar ao fim. A última temporada estreia em 2021.

A socialite norte-americana prepara-se para a despedida do “Keeping Up With the Kardashians”, o “reality show” que se converteu num dos mais mediáticos do pequeno ecrã.

“É com o coração pesado que, enquanto família, tomamos a difícil decisão de dizer adeus ao ‘Keeping Up with the Kardashians’”, revelou a empresária no Instagram, esta terça-feira, admitindo que sem o programa não estaria onde está hoje.

Na mesma publicação, a mulher de Kanye West referiu os “bons e maus momentos, a felicidade, as lágrimas e os muitos relacionamentos e crianças”, agradecendo ainda ao canal E! e ao produtor Ryan Seacrest.

“Este programa transformou-nos naquilo que somos e estarei para sempre em dívida com quem ajudou a moldar as nossas carreiras e a mudar as nossas vidas para sempre”, acrescentou.

As palavras de adeus foram subscritas pelo resto dos protagonistas da saga – Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner e Scott Disick.

O primeiro episódio do formato estreou em outubro de 2007 e, depois de 14 anos e 20 temporadas, termina no próximo ano.