Apresentador Larry King confirma a morte de dois filhos

Larry King confirmou, este domingo, a morte da filha, Chaia, de 51 anos, e de Andy King, de 65. O apresentador esclareceu as causas das perdas.

Após a Imprensa ter adiantado que o mediático comunicador tinha perdido os dois filhos num curto espaço de tempo, eis que chega agora a confirmação oficial através de um comunicado no Instagram.

“É com tristeza e com o coração de pai partido que confirmo a perda recente de dois dos meus filhos. Eram almas generosas e boas e irão fazer uma enorme falta”, pode ler-se no comunicado.

De acordo com as declarações do apresentador, Andy “morreu inesperadamente de ataque cardíaco no dia 28 de julho” e Chaia perdeu a vida a 20 de agosto, “pouco tempo depois de ter sido diagnosticada com cancro do pulmão”.

“Perdê-los fez-me sentir que tudo estava fora de ordem. Nenhum pai deveria enterrar o filho. A minha família e eu agradecemos pelos vossos sentimentos e condolências”, concluiu.