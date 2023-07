Laura Figueiredo dá as boas-vindas ao segundo filho: “Estamos muito felizes”

O segundo filho de Mickael Carreira e Laura Figueiredo já nasceu. A apresentadora recorreu às redes sociais para partilhar a novidade.

Laura Figueiredo e Mickael Carreira deram as boas-vindas ao segundo filho. A notícia foi avançada pelos próprios, através de uma fotografia publicada nas redes sociais onde surgem em família.

“O Gabriel! É com muita emoção e carinho por todos os que nos acompanham que partilhamos que já temos o nosso filho nos braços e estamos muito felizes”, escreveu Lara Figueiredo na legenda da imagem, revelando assim o nome do mais recente membro do clã Carreira.

Várias figuras públicas deixaram menagens de carinho na caixa de comentários. “Parabéns. Uma vida longa e feliz”, referiu Cristina Ferreira, “Parabéns família linda”, comentou Carina Caldeira, “Bem-vindo Gabriel”, disse Helena Coelho.

Recorde-se que Laura Figueiredo e Mickael Carreira são, também, pais da pequena Beatriz, de seis anos.