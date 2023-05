Laura Figueiredo revela sexo do bebé com a ajuda da filha, Beatriz

Laura Figueiredo revelou o sexo do bebé em comum com Mickael Carreira. A filha, Beatriz, ajudou e revelou que vem aí “um menino”.

Já se sabe o sexo do segundo filho da influenciadora digital Laura Figueiredo e do cantor Mickael Carreira. Beatriz, a filha mais velha do casal, ofereceu um colar à mãe onde estão, juntas, as imagens de uma menina… e de um menino.

“É um menino”, revelou a pequena Beatriz no vídeo partilhado por Laura Figueiredo nas redes sociais.

“Hoje o dia é mais especial do que vocês imaginam. Há 11 anos que começou um amor maior, muitas aventuras, muitas histórias, sempre ao lado de quem mais amo”, referiu a influenciadora digital no perfil de Instagram.

“Temos uma ninjinha que foi a maior benção que tive, e os últimos meses em que tenho estado grávida e num turbilhão de mudanças, só me fez perceber o quão sortudos somos por estarmos à espera de mais um bebé na nossa família, que já é tão acarinhado e desejado”.

“Estou tão feliz para vos contar esta novidade e peço-vos que vejam este vídeo feito com tanto carinho até ao fim, vai vale a pena”, concluiu Laura Figueiredo.