Leandro expulso do “Big Brother Famosos”: “Temos de fazer coisas que não queremos”

Leandro foi expulso na noite deste domingo do “Big Brother Famosos”. O cantor romântico recolheu 87% dos votos do público.

Depois de ter entrado no formato a discutir praticamente com todos os participantes – em especial com Bruno de Carvalho e Liliana Almeida -, e de, posteriormente, ter pedido para ser o escolhido pelos telespetadores para sair – devido às saudades da família -, Leandro foi mesmo o concorrente expulso, com 87% dos votos.

“Acabou o meu papel, vou voltar a ser eu, sou muito apegado aos meus filhos. Espero que sejam muito felizes e, como diz a música, ‘isto não é o fim’. Joguem e divirtam-se, temos de ser guerreiros, fazer muitas vezes aquilo que não somos”, referiu Leandro, enquanto dava um abraço a Bruno de Carvalho.

O cantor romântico disputou, até final, a saída com o ex-presidente do Sporting, o segundo mais votado deste domingo, com 13% dos votos.

Nuno Homem de Sá, com 8% dos votos e Jay Oliver, que reuniu apenas 3% das votações para expulsão, também continuam dentro da “casa mais vigiada do país”.

Recorde-se que, na noite deste domingo, saiu, também, a participante Laura Galvão, que desistiu, por causa das saudades da filha e do namorado.