Leandro fala sobre saúde mental: “Entrei num esgotamento”

Leandro esteve no “Dois às 10”, programa no qual falou sobre a saúde mental e confessou ter pensado em pôr fim à sua vida.

Leandro esteve, esta manhã, no “Dois às 10”, programa no qual esteve à conversa com Cláudio Ramos e Mafalda Castro. Durante o formato da TVI, o cantor falou sobre a saúde mental e o esgotamento contra o qual está a lutar.

“Entrei num esgotamento. Esta vida de ser conhecido não é fácil. As pessoas acabam por conseguir destruir aos poucos o ser humano. Fui vivendo e lendo muitas coisas que iam mexendo comigo, cheguei àquele ponto em que entrei num esgotamento”, confessou.

“Muitas vezes, nós somos maus connosco próprios. Acabamos por não dar ouvidos àquilo que o corpo diz, àquilo que a mente diz… achamos que somos mais fortes e andamos a esconder-nos em sorrisos. Depois, chega a altura em que sentes que já não dá e que tens de pedir ajuda, senão, vais acabar por pôr fim à tua vida”, disse.

Leandro desabafou que nunca tinha procurado ajuda. “Nunca tinha feito. É real. Terapia? Para quê? Eu sou forte, sou homem”.

“Quando dei conta, estava entre quatro paredes, somente a olhar para o branco e a pensar ‘É hoje? Não é hoje? Se for hoje, os meus filhos vão chorar…’”, revelou.

“Pensaste que não valia a pena (viver)?”, questionou Cláudio Ramos. “Pensei muitas vezes que já não valia a pena e duas das vezes estive quase. Graças aos meus filhos, não. O mais velho está sempre preocupado comigo, não sei se sente”, respondeu o cantor.

Por fim, confessou: “A verdade é que eu fui o culpado. E agora tenho de correr atrás. Se vou vencer esta batalha ou não, não sei. Enquanto tinha os meus filhos na sala a brincar e a chamar pelo pai, o pai estava isolado num quarto a lutar contra algo que não se vê, é um fantasma na tua cabeça. O que me dói mais hoje, é que, não aconteceu, mas os meus filhos estavam na sala a brincar, e se tivesse acontecido, o que seria deles?”.