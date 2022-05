Leandro não atua em concerto solidário e fãs ficam em polvorosa

Leandro resolveu não atuar no concerto solidário que estava marcado para Alfena e a atitude do cantor deixou os fãs revoltados.

O concerto solidário de Leandro em Alfena volta a estar envolvido em polémica: primeiro, porque estava marcado quando o cantor romântico estava, ainda, no “Big Brother” – levantando suspeitas de que a expulsão foi manipulada -, e, agora, porque Leandro decidiu não atuar.

“Devido ao não cumprimento das condições acordadas, por parte da organização do evento de Alfena, a agência que representa o cantor Leandro decidiu que este não subiria ao palco, dando a sua atuação por cancelada” pode ler-se num comunicado publicado na página oficial do cantor.

As centenas de fãs do também empresário da construção civil mostraram-se revoltados e protestaram na Internet e, perante as críticas, Leandro bloqueou os comentários no perfil de Instagram.