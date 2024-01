Leandro, Pedro Soa ou Miguel Vicente: começou o “Desafio Final”

O “Desafio Final” começou esta noite com Leandro, Pedro Soa ou Miguel Vicente. Concorrentes apostam em “segundas oportunidades”.

Começou na noite deste domingo mais uma edição do “Desafio Final”, da TVI. Apresentado por Cláudio Ramos, o formato fica marcado pelo desejo de muitos concorrentes em terem “segundas oportunidades”, depois de muitos participantes defenderem que não estiveram no seu melhor nas respetiva estreias do “reality show”, nas edições anteriores.

Entre os concorrentes, destaque para Leandro, Noémia, Miguel Vicente e Pedro Soa. A polémica promete, até porque os dois últimos criticaram-se mutuamente fora do programa e o primeiro ainda encontrou na “casa mais vigiado do país” a ex-namorada Bárbara, com quem optou por ficar, para já, no anexo da casa.

Leandro ficou nomeado diretamente, depois de Noélia ter “salvo” Pedro Soa de poder ser expulso já no próximo domingo.

Quanto aos restantes concorrentes são Catarina, Vina, Diana, Patrícia, Rafael e Fábio.

Sílvia ficou poucas hora em jogo, uma vez que foi expulsa por Rafael.