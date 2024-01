Leandro tem espetáculos desmarcados depois de agressão à cadela

O cantor Leandro assumiu nas redes sociais que as comissões de festas estão a desmarcar concertos depois da polémica com a agressão à cadela.

Dias difíceis para Leandro. Depois de admitir, no “Big Brother”, que agrediu a cadela para proteger o filho, o cantor romântico foi alvo de críticas do IRA – Resgate Animal e do PAN. O cantor defendeu-se da polémica, em múltiplas entrevistas, a mais recente a Manuel Luís Goucha, mas o caso está, agora, a afetar a sua vida profissional.

Nas redes sociais, o intérprete assumiu que as comissões de festas começaram a desmarcar concertos apontados para o próximo verão, e defendeu-se, dizendo que não matou ninguém e que fez o que “qualquer pai faria”.

Quanto ao contencioso com o IRA, Leandro garantiu que o caso segue mesmo para tribunal.