Lenka publica foto com vestido usado em “O Preço Certo” e reage à polémica

Lenka publicou nas redes sociais uma foto com o vestido usado no programa “O Preço Certo” e reagiu à polémica.

A assistente de “O Preço Certo”, da RTP1, fez uma publicação no Instagram, esta sexta-feira, em que agradece o apoio das mulheres na polémica em que esteve envolvida por usar um vestido mais ousado no formato apresentado por Fernando Mendes.

“Em primeiro lugar, quero agradecer o carinho e apoio de todos vocês mas principalmente das mulheres. Mulheres sem medos, mulheres seguras, amadas, que se sabem defender quando é preciso mas também sabem que ser mulher é ser amiga das outras mulheres. Sou a primeira a apreciar e elogiar um corpo feminino”, afirmou.

“Temos a sorte viver na Europa e poder vestir e mostrar todo que quisermos. E acreditem, não tenho muito mais anos pela frente de poder vestir um vestido tão bonito. Mas até poder faço-o com minha livre vontade porque a nossa querida @estacio.mafalda jamais me obrigaria vestir o que seja”, acrescentou.

Lenka ainda saiu em defesa do programa e do apresentador. “‘O Preço Certo’ não se preocupa com as audiências mas sim com o bem-estar de todos. […] Sucesso devido a um homem que não precisa ter mestrados para ser mestre de televisão e da vida. […] É um grande homem, mas principalmente um grande amigo”, completou.