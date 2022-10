Leonor Poeiras assume que luta contra a depressão

Leonor Poeiras desabafou com os seus fãs e assumiu que luta contra a depressão. A comunicadora fez um direto no Instagram em que contou um pouco sobre a sua luta.

A apresentadora confessou que atravessa um período menos positivo e que em grande parte se deve às perdas que teve na sua vida nos últimos tempos, segundo o site “A Televisão”.

“Não é uma questão de ficar melhor, é de aceitar. Ok, não estou numa fase boa. Perdi o trabalho, perdi os meus pais, perdi a minha melhor amiga”, começou por contar, de acordo com o site. Recorde-se que a amiga a que Leonor Poeiras se refere é Mariama Barbosa que perdeu a vida na sequência da luta contra o cancro.

“Tive de aceitar as coisas que me aconteceram e tentar projetar o futuro. Tive de tentar evitar maus pensamentos. Tenho dias ótimos, muito bons. Mas as minhas noites continuam a ser muito complicadas. E vai ser assim até a minha vida estabilizar. Já não falta muito, mas ainda falta um bocadinho”, adiantou, citada pelo site.

A mesma publicação refere ainda que Leonor Poeiras falou sobre o processo contra a TVI: “O meu advogado ajudou a que me sentisse melhor, a partir do momento em que se sentou e ouviu a minha história toda. Até estou emocionada, porque foi muito importante para mim. É uma loucura perder o trabalho e processar um canal. Ao fazer isso, perco oportunidade em todos, porque estou a denunciar o que se passa na televisão”..

“Eu não tenho pai nem mãe, não tenho esse apoio. Sermos órfãos mexe muito connosco. Parece que ficamos sozinhos. Quem me pôs no mundo, já não está cá”, terá desabafado ainda.