Leonor Poeiras exige mais de um milhão de euros à TVI

Leonor Poeiras exige mais de um milhão de euros de indemnização à TVI num processo que está a decorrer em tribunal, depois de se ter desvinculado da estação.

A apresentadora, que deixou o quarto canal há quase dois anos, viu a sua primeira audiência adiada, depois de estar agendada para 31 de janeiro. O processo começa dia 7 de fevereiro, segundo a Imprensa.

Depois de 17 anos ao serviço da TVI, a comunicadora exige mais de um milhão de euros para repor os subsídios que diz nunca terem sido pagos, tal como avançou a revista “TV Mais”.

Apesar de estar de costas voltadas com a estação de Queluz de Baixo, a comunicadora tentou chegar a acordo com a antiga administração, e a nova, no entanto, não foi bem-sucedida.

Na altura, que deixou a TVI, Leonor Poeiras disse que tinha sido dispensada por Nuno Santos, que na época ocupava o lugar de diretor-geral, por não existirem oportunidades de trabalho.

Lembre-se que, em tribunal, vai ser ouvida Leonor Poeiras e a suas testemunhas de defesa, das quais faz parte Cristina Ferreira, diretora de Entretenimento e Ficção, e, numa audiência separada, a TVI poderá defender-se.