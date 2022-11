Leonor Seixas: “A minha tranquilidade transborda na gravidez”

À espera da primeira filha, a atriz tem aproveitado para viajar, desta vez por Itália. Leonor Seixas não teme as mudanças do corpo e garante que ganhou tranquilidade.

Leonor Seixas viajou para Itália e tem partilhado as imagens no perfil de Instagram, entre as cidades de Turim e Milão, naquela que poderá ser uma das últimas viagens da atriz sem a filha, já que a intérprete está grávida de seis meses de uma menina.

“Tenho estado a viajar muito, que é o que eu gosto de fazer, e vamos ter o Natal e Passagem de Ano para descansar”, refere a atriz à N-TV numa alusão ao namorado, Miguel. “O nome da menina, Júlia, decidimos os dois. Ainda não preparámos tudo, mas já tenho as coisas na minha cabeça… acho que vamos começar agora”.

“A coisa boa de estar grávida aos 41 é que, independentemente da maternidade, estou uma mulher muito tranquila, feliz, mais ainda agora”, acrescenta. “A gravidez, nesta altura, é uma alegria”.

Quanto às mudanças do corpo: “Estou-me a sentir espetacular, tive de ir comprar sutiãs novos, mas acho que isso é bom, apetece-me imenso dar de mamar. Se o meu corpo mudar muito depois trata-se, mas de uma forma natural”, assegura, para se dizer uma grávida calma: “A minha tranquilidade transborda para a gravidez. Temos é que dar amor e impor limites mais tarde na educação, mas isso vai com o instinto…”

Para já, Leonor Seixas tem ouvido muitas opiniões sobre o estado de graça. “Eu oiço o Miguel e a minha mãe, são as minhas pessoas. De resto as pessoas gostam todas muito de opinar e falar da gravidez delas… percebo que estão a querer ser simpáticas… mas não quero saber”, diz, com um sorriso.

O namorado, garante, é o pai certo: “Podia já ter acontecido esta gravidez, ou não, mas estou muito feliz que tenha sido com ele”.

Para já, a intérprete não tem pensado demasiado em trabalho. “Até já tenho coisas para o futuro, mas vai depender do tipo de parto e da miúda que ela é. Mas tenho muita sorte, porque há muita ajuda”.

E como vai ser, a nível público, quando Júlia nascer? “Não me apetece por a Júlia no Instagram com aquele boneco na cara, não faz sentido, acho que vou mostrá-la”.

Finalmente, um desabafo sobre os primeiros meses de gestação. “Não tinha preferência do sexo, só queria que o bebé viesse saudável, mas no primeiro mês e meio comecei a sentir que era uma menina”, remata.