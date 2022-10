Leonor Seixas: “Senti que ia ter uma menina”

Leonor Seixas confessou, na tarde desta terça-feira, 25 de outubro, que a partir de certa altura acreditou que ia ser mãe de uma menina.

Durante a festa de dez anos da TVI Ficção, na Quinta da Pimenteira, em Lisboa, a intérprete garantiu que está a viver este período com “grande tranquilidade”, frisando que vai ter uma menina chamada Júlia.

“Vou ter uma menina e vai chamar-se Júlia”, disse a artista aos jornalistas, garantindo que está a viver este período de gestação “com grande tranquilidade”.

“Tenho 41 anos, ela vai nascer quando eu tiver 42 e sinto-me mesmo muito bem. Não tinha preferência por ser menino ou menina, mas a determinada altura achei que ia ser uma menina”, desabafou.

Leonor Seixas admitiu, recentemente, está a “amar” esta nova experiência. “A amar estar grávida”, escreveu na legenda de uma fotografia na qual aparece de vestido branco com a “barriguinha” saliente nas redes sociais.

Na primeira semana de outubro, a atriz revelou o sexo do bebé. “É uma menina”, contou, no perfil de Instagram ao mesmo tempo em que partilhou um conjunto de registos encantadores com os fãs.

A boa-nova foi avançada em primeiro pela Imprensa e, mais tarde, confirmada pela intérprete. “Eu e o Miguel fizemos o teste juntos quando começámos a perceber que podia haver gravidez. E ficámos muito felizes”, contou, sobre o momento em que descobriu que estava grávida.

Atualmente, a artista mantém uma relação amorosa com o instrutor de padel Miguel Oliveira.