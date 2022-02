“Líder de manhã, líder à tarde”. Daniel Oliveira provoca Cristina Ferreira com as audiências

Depois de ganhar as audiências de manhã nos primeiros dois programas, “Dia de Cristina”, da TVI, perdeu ontem para “Casa Feliz” e “Júlia” (à tarde). O diretor de Entretenimento da SIC aproveitou para “espicaçar” Cristina Ferreira.

“Líder de manhã, líder à tarde”. Com esta frase e as imagens de “Casa Feliz” e “Júlia”, Daniel Oliveira provocou na tarde desta sexta-feira Cristina Ferreira que, há dois meses, trocou a SIC pela TVI para dirigir a Ficção e o Entretenimento.

“Casa Feliz liderou novamente as manhãs! O programa venceu no seu horário de exibição das 10.13 H às 12.57 H com 24.1 por cento de share contra 22.9 por cento e venceu no confronto directo o segundo classificado, das 10.35 H às 12.57 H por 24.7 por cento contra 23.5 por cento”, começou por escrever Daniel Oliveira nas redes sociais.